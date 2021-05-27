Шеннону Бриггсу позвонили с предложением подраться с украинской легендой.

Звезда американского бокса Шеннон Бриггс, который несколькими днями ранее похвалил Александра Усика, охотно готов стать первым оппонентом Владимира Кличко после его камбэка в ринг.

Слова 49-летнего боксера приводит talkSPORT.

"Судьба все расставила по местам. Я согласился сразиться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Я говорю вам об этом первым. Об этом не знает даже моя жена. Клянусь богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает. Не знаю, будет ли это профессиональный или выставочный бой. Мне позвонили и сказали: "Хочешь драться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да". Им не нужно просить меня дважды", - удивил известием Шеннон.

С 2006 по 2007 год Бриггс имел титул чемпиона мира в супертяжелом весе и владел поясом WBO.

Бриггс - Кличко: история конфликта

Ранее Бриггс неоднократно провоцировал Кличко, пытаясь добиться боя с украинцем.

Например, в 2015 году американец подкараулил украинца во время заплыва на доске и опрокинул в воду. Годом ранее Бриггс ворвался в кафе, где обедал Кличко и начал есть с его тарелки. Украинец в ответ облил американца водой, что едва не привело к драке.

В 2019-м Бриггс уже публиковал коллаж с Кличко. Тогда он заявил, что хочет получить на Рождество два передних зуба украинца.

На ринге Бриггс встречался с Виталием Кличко. В 2010 году он проиграл ему решением судей.

Свой последний поединок на профи-ринге американец провел в мае 2016 года. Всего в его активе 67 боев (60 побед, 1 ничья и 6 поражений).

В этом году Бриггс опубликовал провокационный коллаж, где он в роли официанта держит на подносе голову Кличко.

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Автор: Артем Будрин