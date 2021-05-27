Владимир Кличко / фото BoxingScene

Звезда американского бокса Шеннон Бриггс, который несколькими днями ранее похвалил Александра Усика, охотно готов стать первым оппонентом Владимира Кличко после его камбэка в ринг.

Слова 49-летнего боксера приводит talkSPORT. 

"Судьба все расставила по местам. Я согласился сразиться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Я говорю вам об этом первым. Об этом не знает даже моя жена. Клянусь богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает. Не знаю, будет ли это профессиональный или выставочный бой. Мне позвонили и сказали: "Хочешь драться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да". Им не нужно просить меня дважды", - удивил известием Шеннон. 

С 2006 по 2007 год Бриггс имел титул чемпиона мира в супертяжелом весе и владел поясом WBO.

Бриггс - Кличко: история конфликта

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Автор: Артем Будрин