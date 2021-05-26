Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс считает, что для Энтони Джошуа бой с Александром Усиком может быть крайне опасным.
Слова 49-летнего американца приводит Sky Sports.
"Я бы не списывал со счетов ни Уайлдера в третьем поединке с Фьюри, ни Усика. Возможно, нас в итоге ждет бой Уайлдер - Усик". Джошуа будет тяжело. Как с таким парнем справиться? Усик - это Ломаченко в супертяжах. С каждым раундом он будет становиться все сильнее", - поделился ожиданиями Бриггс.
"Шанс для Джошуа - решить все на старте боя. Опасный бой для Джошуа. Не менее опасен, чем был бы с Фьюри", - сказал знаменитый Шеннон.
Читайте также"Больше денег": Усик обратился к промоутеру Джошуа (видео)
Бой Усик - Джошуа: главное
- Долгожданный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри не смог договориться об откупе и уже подписал контракт на третий бой.
- Для Энтони Джошуа начали искать нового соперника. Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Джошуа.
- Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.
- Президент WBO Пако Валькарсель искренне верит в то, что бой между Усиком и Джошуа состоится в скором времени.
- Уже озвученные две вероятные даты поединка.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram