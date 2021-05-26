Шеннон Бриггс прогнозирует очень сложный бой для Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс считает, что для Энтони Джошуа бой с Александром Усиком может быть крайне опасным.

Слова 49-летнего американца приводит Sky Sports.

"Я бы не списывал со счетов ни Уайлдера в третьем поединке с Фьюри, ни Усика. Возможно, нас в итоге ждет бой Уайлдер - Усик". Джошуа будет тяжело. Как с таким парнем справиться? Усик - это Ломаченко в супертяжах. С каждым раундом он будет становиться все сильнее", - поделился ожиданиями Бриггс.

"Шанс для Джошуа - решить все на старте боя. Опасный бой для Джошуа. Не менее опасен, чем был бы с Фьюри", - сказал знаменитый Шеннон.

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Автор: Артем Будрин