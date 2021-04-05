Коронавирус спровоцировал тяжелое осложнение.

5 апреля, в возрасте 84 года, перестало биться сердце авторитетного российского спортивного комментатора Владимир Гендлина, который специализировался на боксе и достиг великолепных результатов на любительском уровне перед стартом карьеры журналиста.

Об этом сообщают "Ведомости".

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В начале марта Гендлину сделали две операции из-за инфаркта. 26 марта анализы показали, что у него есть антитела на коронавирусную инфекцию, что означает он бессимптомно перенес недуг. Однако COVID-19 вызвал пневмонию, которая и забрала его жизнь. Под аппаратом ИВЛ Гендлин провел последние дни своей жизни.

Гендлин на любительском уровне 51 раз выходил в ринг и одержал 50 побед. Впоследствии работал детским тренером и комментатором. На постсоветском пространстве он один из самых знаменитых знатоков бокса, а также известен тем, что комментировал бои братьев Кличко.

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Автор: Будрин Артем