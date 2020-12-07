Флойд Мэйвезер вернется на ринг ради выставочного поединка.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый Флойд Мэйвезер объявил о проведении выставочного поединка.

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Об этом американский боксер сообщил в Instagram.

Соперником легенды бокса станет популярный YouTube-блогер Логан Пол.

Поединок состоится 20 февраля 2021 года.

Отметим, что в прошлом году Пол провел бой против другого блогера KSI, проиграв ему решением судей. А совсем недавно он нокаутировал в ринге бывшего баскетболиста Нэйта Робинсона. Этот поединок проходил в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

Флойд Мэйвезер: справка

На профессиональном ринге Мэйвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.

31 декабря 2018 года Мэйвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.

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Автор: Антон Дударь