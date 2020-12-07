Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобедимый Флойд Мэйвезер объявил о проведении выставочного поединка.
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Об этом американский боксер сообщил в Instagram.
Соперником легенды бокса станет популярный YouTube-блогер Логан Пол.
Поединок состоится 20 февраля 2021 года.
Отметим, что в прошлом году Пол провел бой против другого блогера KSI, проиграв ему решением судей. А совсем недавно он нокаутировал в ринге бывшего баскетболиста Нэйта Робинсона. Этот поединок проходил в андеркарте боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.
Флойд Мэйвезер: справка
- На профессиональном ринге Мэйвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
- В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.
- 31 декабря 2018 года Мэйвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.
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