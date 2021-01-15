Флойд Мейвезер завел роман со стриптизершей.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер встречается с танцовщицей своего стриптиз-клуба Анной Монро и хочет от нее ребенка.

Об этом сообщает The Sun.

Товарищ Мейвезера рассказал источнику, что Флойд сам решает, когда им видеться и хочет, чтобы Анна родила ему ребенка. Отметим, что у боксера уже есть пятеро детей – трое сыновей и две дочери.

Все поклонницы Анны замечают, что она похожа как две капли воды на Мерлин Монро.

Знакомство случилось в стриптиз-клубе "Girls Collection", которым владеет Мейвезер. Монро пришла на собеседование и понравилась боксеру.

Читайте такжеЛегендарный Мейвезер готовит возвращение: известны дата и место проведения боя

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem