Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер встречается с танцовщицей своего стриптиз-клуба Анной Монро и хочет от нее ребенка.
Об этом сообщает The Sun.
Товарищ Мейвезера рассказал источнику, что Флойд сам решает, когда им видеться и хочет, чтобы Анна родила ему ребенка. Отметим, что у боксера уже есть пятеро детей – трое сыновей и две дочери.
Все поклонницы Анны замечают, что она похожа как две капли воды на Мерлин Монро.
Знакомство случилось в стриптиз-клубе "Girls Collection", которым владеет Мейвезер. Монро пришла на собеседование и понравилась боксеру.
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