Мейвезер трудоустроил любимую в собственный стрип-клуб / фото REUTERS

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер встречается с танцовщицей своего стриптиз-клуба Анной Монро и хочет от нее ребенка. 

Об этом сообщает The Sun. 

Товарищ Мейвезера рассказал источнику, что Флойд сам решает, когда им видеться и хочет, чтобы Анна родила ему ребенка. Отметим, что у боксера уже есть пятеро детей – трое сыновей и две дочери. 

Все поклонницы Анны замечают, что она похожа как две капли воды на Мерлин Монро. 

Пара вместе на отдыхе в Греции / фото Instagram Anna Monroe

Знакомство случилось в стриптиз-клубе "Girls Collection", которым владеет Мейвезер. Монро пришла на собеседование и понравилась боксеру. 

Анна Монро работала также моделью / фото Instagram Anna Monroe
фото Instagram Anna Monroe
фото Instagram Anna Monroe
фото Instagram Anna Monroe

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Автор: Budrin Artem