Дерек Чисора считает, что это будет долгая ночь для Энтони.

Дерек Чисора, уступивший Александру Усику единогласным решением судей, поделился ожиданиями от предстоящего боя между украинцем и чемпионом мира Энтони Джошуа, который будет защищать свой пояс WBO.

Слова 37-летнего британца приводит fightnews.

"Джошуа подерется с Усиком. Александр не будет драться с ним только в том случае, если заболеет COVID-19". Он ждал этого поединка три года, так что зачем ему останавливаться и не драться? С какой стати Джошуа освобождать титул WBO? Я знаю, что если он это сделает, то Тайсон Фьюри сразу же подерется за этот пояс. Для чего это Джошуа? Если ты хочешь быть первым номером pound-for-pound, то будешь драться с каждым. Джошуа будет драться с Усиком, и он нокаутирует его, но это будет долгая ночь для Энтони", - считает Чисора.

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвученные две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин