Украинский боксер сделал еще один шаг к чемпионскому поясу в супертяжелом весе.

В Лондоне на арене "Уэмбли" состоялся бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры в супертяжелом весе.

Британец начал бой максимально агрессивно и пошел всеми силами в атаку, устраивая "мельницу" руками. Первые раунды получились очень сложными для украинца - Усик много пропускал и часто даже за счет скорости не мог уйти от града ударов британца.

Ближе к середине боя Чисора заметно устал и потерял в агрессии, продолжая периодически выбрасывать удар с правой в надежде на одно попадание. Усик стал реже уходить с центра ринга и начал набирать очки. Стоит отметить, что британец использовал грязные приемы - пытался зацепить украинца локтем, наступить на ногу или захватить одной рукой в клинче, чтобы пробивать другой. Рефери не всегда реагировал на эти эпизоды.

В седьмом раунде Усик сумел захватить инициативу, а в концовке трехминутки поймал Чисору серией ударов, после которой британец серьезно зашатался. Далее Чисора уже не выглядел настолько устрашающим, а украинец начал действовать первым номером. Тем не мене, как только украинец останавливался, британец тут же начинал наносить точные удары.

В чемпионских раундах Усик продолжил владеть инициативой и пробивать по голове британцу, который также пытался отвечать, но выносливость не позволяла устроить украинцу настоящий шторм. В заключительной трехминутке украинский боксер спокойно заработал необходимые очки.

Судьи отдали победу украинцу единогласным решением - 117-112, 115-113, 115-113.

Яркие моменты боя от MEGOGO

Усик - Чисора: итоги боя

Вечер бокса проходил без болельщиков на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет британец Энтони Джошуа.

Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал. Чисора потерпел десятое поражение при 32 победах.

Отсутствие болельщиков на трибунах повлияло на гонорары боксеров в сторону понижения. За минувший бой Усик заработал чуть меньше двух миллионов долларов (1,5 млн фунтов), а Чисора - более пяти миллионов долларов (4 млн фунтов).

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Автор: Данил Слесь