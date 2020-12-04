Энтони Джошуа считает, что в следующем году встретится в ринге с Александром Усиком.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа выразил мнение, что в следующем году будет боксировать с украинцем Александром Усиком.

В интервью YouTube-каналу ESPN UK Джошуа выразил мнение, что организовать бой с Усиком проще, чем с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Фьюри - безусловный талант, но я не знаю, что он будет делать дальше. Будет ли он драться с Уайлдером или Кабайелом, или не будет. Фьюри анонсировал, что проведет бой со мной, сделка была согласована, но мы не деремся. И есть Усик, который выглядит прямым человеком. Он сказал, что подерется с Чисорой, и провел бой. Он говорил, что подерется с Уизерспуном, и подрался с ним. Я выбираю серьезных людей", - заявил Джошуа.

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Британец подчеркнул, что хотел бы протестировать себя в бою с Фьюри, и "если он настроен серьезно, то бой состоится":

"Я однозначно готов соперничать с ним, без проблем. Но вопрос в том, готов ли он. Это совершенно другая история".

При этом он считает, что в следующем году, скорее всего, встретится в ринге с Усиком:

"Не знаю, что произойдет в 2021 году. Но если бы я ставил деньги, то сделал бы ставку на бой с Усиком. "Matchroom Boxing" может напрямую организовать этот поединок, а послужной список Усика показывает, что когда он кого-то упоминает, то дерется с этим соперником".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотели провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам, так как не хочет ждать возможности побороться за титул чемпиона мира. Украинец подчеркнул, что он "на очереди" на бой с Джошуа.

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Автор: Антон Дударь