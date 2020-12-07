Владимир Кличко помогает Энтони Джошуа подготовиться к бою против Кубрата Пулева.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал о том, что перед боем против болгарина Кубрата Пулева находится на связи с украинцем Владимиром Кличко.

Джошуа цитирует Sky Sports.

"Я разговаривал с Кличко. Мы обсуждали бой с Пулевым и созвонимся снова. У Кличко свои взгляды на этот бой. Он даст мне совет, как боксировать против Пулева. Но я должен отнестись к нему критически, потому что тот Пулев, против которого мне предстоит сразиться, полностью отличается от того, с которым дрался Кличко", - сказал Джошуа.

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Британец подчеркнул, что бои Пулева с Кличко и Джошуа с Пулевым - это абсолютно разные поединки.

Он также отметил, что обсуждал с Кличко бой Усик - Чисора:

"Мы обсуждали бои, обсуждали поединок Александра Усика против Дерека Чисоры. Я сказал, что это был равный бой, и он согласился".

Джошуа - Пулев: что нужно знать

Бой Джошуа - Пулев пройдет 12 декабря в Лондоне.

Джошуа будет проводить обязательную защиту титула IBF, но на кону будут стоять все пояса, которыми владеет англичанин.

На профи-ринге Джошуа провел 24 поединка: 23 победы (21 нокаутом) и 1 поражение.

У Пулева в активе 28 побед (14 нокаутом) при 1 поражении. Он потерпел его в 2014 году, когда нокаутом проиграл Владимиру Кличко.

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Автор: Антон Дударь