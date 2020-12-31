Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом в Twitter сообщает журналист Майкл Бенсон.
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"Мы близки к завершению переговоров о бое. В настоящее время мы получаем и отправляем контракты. На прошлой неделе переговоры продвинулись очень хорошо", - сказал Хирн.
Он отметил, что поединок может состояться весной:
"Я действительно верю, что вы увидите этот бой в мае-июне. Все работают хорошо и в правильном направлении".
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их промоутеры настроены организовать этот поединок.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
Джошуа заявил, что готов отказаться от пояса ради боя с Фьюри.
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