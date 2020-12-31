Два чемпиона мира в супертяжелом весе все-таки встретятся в ринге.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя между чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом в Twitter сообщает журналист Майкл Бенсон.

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"Мы близки к завершению переговоров о бое. В настоящее время мы получаем и отправляем контракты. На прошлой неделе переговоры продвинулись очень хорошо", - сказал Хирн.

Он отметил, что поединок может состояться весной:

"Я действительно верю, что вы увидите этот бой в мае-июне. Все работают хорошо и в правильном направлении".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

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Автор: Антон Дударь