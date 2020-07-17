Рисковал жизнью и спас сестру: шестилетний мальчик признан почетным чемпионом мира по боксу (фото)

Бриджер Уокер защитил свою сестру от нападения собаки.

Всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего американского мальчика Бриджера Уокера почетным чемпионом мира.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

9 июля парень спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.

"Мы с гордостью хотим признать шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом WBC за его смелость, которая стала показателем главных ценностей человека. Бриджер, ты настоящий герой", - сказано в заявлении организации.

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