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Рисковал жизнью и спас сестру: шестилетний мальчик признан почетным чемпионом мира по боксу (фото)

22:17, 17 июля 2020
Бокс
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Брат и сестра до нападения животного / фото instagram.com/nicolenoelwalker

Об этом сообщила пресс-служба организации.

9 июля парень спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.

"Мы с гордостью хотим признать шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом WBC за его смелость, которая стала показателем главных ценностей человека. Бриджер, ты настоящий герой", - сказано в заявлении организации.

фото twitter.com/WBCBoxing

УНИАН ранее сообщал о том, что президент WBC оценил вклад Украины в историю бокса.

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