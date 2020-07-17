Рисковал жизнью и спас сестру: шестилетний мальчик признан почетным чемпионом мира по боксу (фото)
22:17, 17 июля 2020Бокс
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Бриджер Уокер защитил свою сестру от нападения собаки.
Брат и сестра до нападения животного / фото instagram.com/nicolenoelwalker
Всемирный боксерский совет (WBC) признал шестилетнего американского мальчика Бриджера Уокера почетным чемпионом мира.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
9 июля парень спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.
"Мы с гордостью хотим признать шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом WBC за его смелость, которая стала показателем главных ценностей человека. Бриджер, ты настоящий герой", - сказано в заявлении организации.
фото twitter.com/WBCBoxing
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