"Для нас это честь": президент WBC оценил вклад Украины в историю бокса
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мнением о вкладе украинцев в историю бокса.
Читайте также"Чисоре не повезет": Усик показал невероятную скорость ударов (видео)
Руководителя самой престижной боксерской организации мира цитирует Luckypunch.net.
"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса.
Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - отметил Сулейман.
Стоит отметить, что в настоящий момент чемпионами мира являются двое украинцев - Василий Ломаченко в легком весе и Артем Далакян в наилегчайшем дивизионе.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко ответил на оскорбления своего следующего соперника.