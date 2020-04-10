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"Для нас это честь": президент WBC оценил вклад Украины в историю бокса

18:10, 10 апреля 2020
Бокс
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Сулейман отметил, что Украина - будущее мирового бокса / фото: BoxingScene

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Руководителя самой престижной боксерской организации мира цитирует Luckypunch.net.

"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина - будущее бокса.

Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - отметил Сулейман.

Стоит отметить, что в настоящий момент чемпионами мира являются двое украинцев - Василий Ломаченко в легком весе и Артем Далакян в наилегчайшем дивизионе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко ответил на оскорбления своего следующего соперника.

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