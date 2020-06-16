Есть проблема: эксперт скептически оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Александр Беленький не верит, что украинец сможет составить конкуренцию главным звездам дивизиона.

Известный спортивный журналист Александр Беленький оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Эксперта цитирует Сhampion.com.ua.

"95 процентов нынешних тяжеловесов Александр легко побьет. Но я не уверен насчет таких габаритных ребят, как Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри. Это проблемная группа для украинца. Не представляю, как Усик побьет Тайсона Фьюри. Не только Усик - кто угодно.

Много лет назад я разговаривал с казахом Василием Жировым. Он стал чемпионом в крузервейте и перешел в хэвивейт. Говорил, что абсолютно готов к новому для себя дивизиону. Успешно спарринговал с супертяжами. Но как стал проводить бои в хэвивейте, начались проблемы. Боюсь, как бы и с Усиком не получилось так же", - признался Беленький.

Журналист отметил, что не сомневается в победе украинца над британцем Дереком Чисорой:

"Думаю, о реальном уровне украинца в супертяжелом дивизионе можно будет говорить только после боя с Чисорой. То, что Александр пройдет Дерека - и к гадалке не ходи. Интересно посмотреть, как он его победит. Станет ли британец проблемой для украинца. С нетерпением жду боя".

Напомним, бой Усика и Чисоры должен был состояться в мае, однако был перенесен из-за коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда может состояться перенесенный бой Усика и Чисоры.

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