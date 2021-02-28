Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золото на международном турнире "Странджа" в столице Болгарии Софии.
25-летний Хижняк стал трехкратным победителем турнира.
Читайте такжеХватило 60 секунд: украинский боксер молниеносно нокаутировал бразильца (видео)В финале украинец должен был встретиться с российским боксером Павлом Сосулиным, однако он не вышел на бой.
В трех боях на турнире Хижняк одержал две досрочные победы и один раз выиграл по очкам.
Как сообщает официальный сайт ФБУ, сборная Украины завоевала на турнире еще пять медалей.
Анна Лысенко, Евгений Барабанов и Цотне Рогава выиграли серебряные медали, а Юлия Цыплакова и Максим Коц - бронзовые.
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