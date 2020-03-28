Ломаченко посоветовал православным христианам рисовать кресты на дверях

Украинский боксер в сети опубликовал призыв к подписчикам.

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко на своей официальной странице в Instagram опубликовал обращение к православным христианам.

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Боксер посоветовал христианам рисовать кресты на обратной стороне дверей домов.

"Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло.

Это серьезно, так как вчера был отслужен параклис Божией Матери, и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер.

Через некоторое время боксер решил удалить пост из stories.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что боксер Александр Усик призвал ходить в храм, несмотря на коронавирус.