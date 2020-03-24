Ломаченко придется подождать: Всемирная боксерская организация перенесла все весенние бои

Бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса не состоится 30 мая.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о переносе всех боев, которые должны были состояться весной, в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте WBO.

"На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной Covid-19, WBO отложила все боксерские события до июня 2020 года", - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что информация о переносах боев будет обновляться в соответствии с ситуацией.

Таким образом, бой Василия Ломаченко, который владеет в том числе поясом WBO, за звание абсолютного чемпиона мира против американца против Теофимо Лопеса, уже точно не состоится 30 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее о переносе боя против Ломаченко сообщил Лопес.