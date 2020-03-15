"Ничего не можем сделать": бой Ломаченко - Лопес может быть перенесен из-за коронавируса

Информацию подтвердил промоутер Боб Арум.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил опасения болельщиков, что поединок украинского чемпиона мира WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса может быть перенесен.

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Арума цитирует инсайдер Майк Коппинджер в Twitter.

"Арена "Мэдисон-сквер-гарден" должна была предоставить полную гарантию, чтобы получить этот бой. Если не будет зрителей, то наша договоренность уже не будет актуальной. Мы ничего не можем сделать в такой ситуации. Остается объяснить ее боксерам", - отметил промоутер.

Бой Ломаченко и Лопеса запланирован на 30 мая в Нью-Йорке. При этом в США продолжают отменять все крупнейшие массовые мероприятия из-за коронавируса.

УНИАН ранее опубликовал промо предстоящего поединка между Ломаченко и Лопесом.