Усик - Чисора: утверждены дата и место боя
21:42, 27 февраля 2020Бокс
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Украинский боксер в следующий раз выйдет на ринг в конце мая.
Александр Усик и Дерек Чисора встретятся на ринге / фото: twitter.com/derekwarchisora
Украинский боксер Александр Усик (17–0, 13 КО) свой следующий бой проведет 23 мая против опытного британца Дерека Чисоры (32–9, 23 KO).
Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна. По его словам, бой уже утвержден.
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Поединок пройдет на арене "O2" в Лондоне.
Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.
Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в марте, но был отложен, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от предстоящего боя с Усиком.
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