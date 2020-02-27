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Усик - Чисора: утверждены дата и место боя

21:42, 27 февраля 2020
Бокс
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Александр Усик и Дерек Чисора встретятся на ринге / фото: twitter.com/derekwarchisora

Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна. По его словам, бой уже утвержден.

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Поединок пройдет на арене "O2" в Лондоне.

Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.

Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в марте, но был отложен, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от предстоящего боя с Усиком.

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