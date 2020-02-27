Усик - Чисора: утверждены дата и место боя

Украинский боксер в следующий раз выйдет на ринг в конце мая.

Украинский боксер Александр Усик (17–0, 13 КО) свой следующий бой проведет 23 мая против опытного британца Дерека Чисоры (32–9, 23 KO).

Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер со ссылкой на со-промоутера Усика Эдди Хирна. По его словам, бой уже утвержден.

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Поединок пройдет на арене "O2" в Лондоне.

Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.

Бой Усик - Чисора должен был пройти еще в марте, но был отложен, так как украинский боксер проходил процесс реабилитации в связи с повреждением локтя.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от предстоящего боя с Усиком.