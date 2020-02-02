"Задержали на границе": украинский боксер рассказал, как съездил на бой в Россию

В Калининграде Карена Чухаджяна даже пытались засудить.

Украинский боксер Карен Чухаджян, выступающий в полусреднем весе, подвел итоги своей поездки в Россию на титульный бой против местного бойца Сергея Воробьева.

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Бой, который стал главным событием вечера бокса в Калининграде, продлился все десять раундов и едва не завершился скандалом. Украинец уверенно перебоксировал соперника, но один судья решил отдать победу Воробьеву. В итоге Чухаджян победил раздельным решением судей и завоевал пояс WBA International.

"На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на высочайшем уровне. Про политику я говорить не буду.

Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки. Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Я не понимаю, почему были такие котировки. Я разбил Воробьева почти во всех раундах", - цитируют Чухаджяна Факты.

Украинец признался, что не был удивлен судейством:

"Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе. А когда объявили решение второго судьи, то все все поняли".

Таким образом, Чухаджян одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге. Единственное поражение он потерпел еще на старте карьеры в 2015-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боксер надел кофту с надписью "Москва 1980".