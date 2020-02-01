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"Это не потому, что я за РФ": украинский боксер надел кофту с надписью "Москва 1980" (фото)

11:07, 01 февраля 2020
Бокс
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Денис Беринчик объяснил свой пост &quot;хейтерам&quot; / фото: instagram.com/berinchyk

На фото с тренером Александром Пискуновым Беринчик одет в спортивную кофту (так называемую "олимпийку") с надписью "Москва 1980".

При этом украинский боксер в подписи к снимку призвал не искать политический подтекст.

"P.S. Всем хейтерам, олимпийка "Москва 80" - это не потому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт! В Киеве были олимпийские игры 1980 года", - написал Беринчик.

Беринчик также начал отвечать на комментарии подписчиков.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский художник нарисовал карикатуру на Василия Ломаченко, назвав его "малороссом".

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