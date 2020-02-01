"Это не потому, что я за РФ": украинский боксер надел кофту с надписью "Москва 1980" (фото)

Денис Беринчик выложил фото и призвал не искать политический подтекст.

Украинский боксер Денис Беринчик опубликовал провокационное фото в Instagram.

На фото с тренером Александром Пискуновым Беринчик одет в спортивную кофту (так называемую "олимпийку") с надписью "Москва 1980".

При этом украинский боксер в подписи к снимку призвал не искать политический подтекст.

"P.S. Всем хейтерам, олимпийка "Москва 80" - это не потому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт! В Киеве были олимпийские игры 1980 года", - написал Беринчик.

Беринчик также начал отвечать на комментарии подписчиков.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский художник нарисовал карикатуру на Василия Ломаченко, назвав его "малороссом".