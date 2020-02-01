"Это не потому, что я за РФ": украинский боксер надел кофту с надписью "Москва 1980" (фото)
Украинский боксер Денис Беринчик опубликовал провокационное фото в Instagram.
На фото с тренером Александром Пискуновым Беринчик одет в спортивную кофту (так называемую "олимпийку") с надписью "Москва 1980".
При этом украинский боксер в подписи к снимку призвал не искать политический подтекст.
"P.S. Всем хейтерам, олимпийка "Москва 80" - это не потому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт! В Киеве были олимпийские игры 1980 года", - написал Беринчик.
Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер , друг , кум 🐻Пискунов Александр Николаевич !!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт !!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года 🐻#киев80🐻 #тренер 🐼#олимпийскиеигры #олимпиада80 #гризли #boxing #boxingtraining #кум #друг #батя #k2promotionsukraine #berinchykteam👊👊👊
Беринчик также начал отвечать на комментарии подписчиков.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский художник нарисовал карикатуру на Василия Ломаченко, назвав его "малороссом".