Украинский чемпион выразил готовность выступить во Всемирной боксерской суперсерии

При этом Артем Далакян пока сосредоточен на своем следующем поединке.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) может стать участником третьего сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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Об этом сообщила пресс-служба Union Boxing Promotion.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд ранее заявил, что турнир может пройти в четырех дивизионах, в том числе и в весе Далакяна.

Украинский боксер отметил, что готов стать участником WBSS, если получится побороться за звание абсолютного чемпиона мира:

"Всемирная боксерская суперсерия - амбициозный турнир, который неплохо зарекомендовал себя. Я мечтаю проводить объединительные бои. Если на кону турнира будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, буду максимально мотивирован продемонстрировать свои лучшие навыки. Безусловно, моей целью будет победа в турнире. Но пока я сосредоточен на ближайшей цели - своей уже четвертой по счету защите чемпионского титула.

Хосбер Перес - крепкий парень, который способен на многое. У меня уже начался самый ответственный этап подготовки - спарринги. В подготовке к бою мне помогут пятеро спарринг-партнеров. А уже после поединка с Пересом можно будет более предметно обсуждать возможность моего участия в третьем сезоне WBSS".

Бой Далакяна против Переса пройдет 8 февраля в киевском КВЦ "Парковый".

УНИАН ранее сообщал о том, что Шелестюк узнал имя своего следующего соперника.