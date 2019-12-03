"Никто слова тебе не скажет": известный украинский боксер сравнил США и Украину

Спортсмен отметил, что не увидел перемен к лучшему на родине.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк, который уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе, вернулся в Украину и рассказал о разнице, которую почувствовал между двумя странами.

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Спортсмен дал интервью "Радио НВ".

"Не сказал бы, что заметил позитивные изменения. В Лос-Анджелесе все более расслаблены и позитивны, там солнце круглый год. Мне надо было пару дней в Украине, чтобы привыкнуть к людям. Они стали, как по мне, немножко злее. Думаю, это можно списать на ситуацию в стране. Я надеюсь, что будет все развиваться в лучшую сторону. Но, во-первых, это зависит от самих людей: быть обозленным или более добродушным.

В Лос-Анджелесе, когда заходишь в лифт, ты приветствуешь людей, можешь поговорить с ними просто так. У нас же люди начинают думать: "Кто он такой? Почему он с нами здоровается? Что он хочет от нас?". И все такие напряженные, никто слова тебе не скажет", - отметил Шелестюк.

Боксер верит, что в будущем ситуация изменится:

"Если бы люди были более раскрепощенными, то было бы больше общения и доверия между ними. Я думаю, это исторически так сложилось, мол, люди должны быть сильнее, не доверять, чтобы тебя не обманули. Но я думаю со временем это изменится".

34-летний Шелестюк провел 17 боев на профессиональном ринге и все выиграл (10 - нокаутом).

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик планирует встретиться с потенциальным соперником на вечере бокса в Саудовской Аравии.