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Усик и Чисора встретятся на реванше Джошуа и Руиса

13:10, 03 декабря 2019
Бокс
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Усик отправится в Саудовскую Аравию / фото: twitter.com/matchroomboxing

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Об этом в Twitter написал журналист Майкл Бенсон.

Оба боксера 7 декабря посетят в Саудовской Аравии реванш британца Энтони Джошуа и американца мексиканского происхождения Энди Руиса за титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Существует вероятность, что в этот вечер Усик и Чисора подтвердят свой бой. По информации Бенсона, поединок может пройти 8 февраля.

На кону поединка украинца и британца может оказаться титул WBO, если он станет вакантным после второго боя Джошуа и Руиса. 

УНИАН ранее сообщал о том, где может пройти бой Усика против Чисоры.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Энтони Джошуа#Энди Руис