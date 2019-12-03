Усик и Чисора встретятся на реванше Джошуа и Руиса

Велика вероятность, что в Саудовской Аравии боксеры объявят о своем поединке.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) встретится с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) в Саудовской Аравии.

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Об этом в Twitter написал журналист Майкл Бенсон.

Оба боксера 7 декабря посетят в Саудовской Аравии реванш британца Энтони Джошуа и американца мексиканского происхождения Энди Руиса за титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Существует вероятность, что в этот вечер Усик и Чисора подтвердят свой бой. По информации Бенсона, поединок может пройти 8 февраля.

На кону поединка украинца и британца может оказаться титул WBO, если он станет вакантным после второго боя Джошуа и Руиса.

УНИАН ранее сообщал о том, где может пройти бой Усика против Чисоры.