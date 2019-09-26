"Постоянно общаемся": российский боксер после победы на ЧМ рассказал о поддержке Усика

Глеб Бакши признался, что украинский боксер звонил ему перед решающими поединками.

Боксер-любитель из Крыма Глеб Бакши после победы на чемпионате мира в Екатеринбурге признался, что его поддерживал украинский экс-чемпион мира Александр Усик.

Победителя ЧМ цитирует news.ru.

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"Я до сих пор представляю клуб "Таврия" и считаю Александра своим старшим товарищем, прислушиваюсь к его советам. Он поддержал меня перед полуфиналом, позвонил перед финалом и дал наставления, а потом поздравил с победой. Мы постоянно общаемся.

Очень приятно, что человек с таким именем и регалиями не забывает свой город и своих ребят. У нас много именитых спортсменов. Мне приятно стать вторым чемпионом мира после Александра Усика в истории Республики Крым", - заявил Бакши.

Свой следующий бой Усик проведет 12 октября против Тайрона Спонга. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что Усик трогательно поздравил супругу с юбилеем свадьбы.