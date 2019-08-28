"Вписать имя в историю": Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира

Украинец также отметил еще двух бойцов.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко заявил, что считает себя лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий.

Украинца цитирует портал BoxingScene.

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"Одна из моих целей и моя мечта - вписать имя в историю бокса. Именно поэтому я начал профессиональную карьеру и боролся за титул чемпиона мира уже во втором поединке. Я быстрее всех в истории стал чемпионом мира в трех дивизионах и продолжаю делать все для наследия.

Все чемпионы обладают большим эго. Думаю, что являюсь лучшим в мире вне зависимости от весовых категорий. При этом Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес думают про себя так же. Для меня Кроуфорд - второй, а Канело - третий. Хотя никто из нас не готов уступать", - отметил Василий.

Свой следующий бой Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла. На кону помимо поясов украинца будет стоять титул WBC.

УНИАН ранее сообщал, что британцы попытались повторить трюки из тренировок Ломаченко.