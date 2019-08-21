Гвоздик вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых боксеров Украины в истории

Украинский боксер уже стал долларовым миллионером.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины.

Доходы Гвоздика подсчитал портал Mixsport.pro.

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Свой первый гонорар с шестью нулями боксер из Харькова заработал за бой против канадца Адониса Стивенсона 1 декабря прошлого года. Брутальный нокаут принес украинцу также пояс чемпиона WBC.

Всего в настоящий момент Александр заработал уже четыре миллиона долларов и вошел в топ-5 рейтинга самых высокооплачиваемых боксеров в истории Украины. Лидерство в этом списке - у Владимира Кличко, а за ним следуют Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Уже в октябре вытеснить Гвоздика из топ-5 может Сергей Деревянченко, который в Нью-Йорке сразится с Геннадием Головкиным. За свой выход на ринг украинец получит порядка 5,5 миллиона долларов.

Гвоздик свой следующий бой проведет против россиянина Артура Бетербиева 18 октября в США. На кону впервые в карьере украинца будут стоять сразу два титула - WBC и IBF. За этот поединок Александр сможет заработать 1,5 миллиона долларов - это рекордный гонорар в его карьере.

УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик рассказал о мотивации перед боем с российским чемпионом.