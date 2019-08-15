Чемпионский поединок Деревянченко против Головкина официально утвержден (фото)

Украинец во второй раз в карьере сразится за титул чемпиона мира.

Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанской суперзвезды Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF официально утвержден.

Об этом сообщил сам украинец в Instagram.

Поединок пройдет 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.

Изначально обладателем титула IBF и следующим соперником украинского претендента должен был стать Сауль Альварес. Однако мексиканец в итоге решил избежать встречи с украинцем на ринге и был лишен пояса.

Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен гонорар, который хочет получить Деревянченко за бой с Головкиным.