Деревянченко встретится с Головкиным вместо Альвареса в чемпионском поединке

Мексиканец не стал договариваться с украинцем.

Мексиканский боксер Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) лишен титула чемпиона IBF в среднем весе и больше не обязан защищать его в поединке с украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО).

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Канело и Деревянченко должны были договориться о деталях поединка до 1 августа, но команда мексиканца затягивала процесс, поэтому чемпион был лишен титула автоматически.

Как сообщает BoxingScene, Деревянченко все равно будет бороться за пояс, но против другого оппонента, которым станет знаменитый казахстанский чемпион Геннадий Головкин (39-1-1, 25 КО).

По информации издания, стороны уже достигли устной договоренности, а бой за вакантный титул состоится 5 октября. Запасной вариант - перенос вечера бокса на ноябрь, если возникнут сложности в организации.

Напомним, свой предыдущий бой Деревянченко провел в апреле, выиграв у немца Джека Кулкая и став обязательным претендентом на пояс IBF. Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в команде украинца Александра Гвоздика подтвердили проведение объединительного боя с российским чемпионом.