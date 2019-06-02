"Это невероятно": появилась реакция Усика на сенсационное поражение Джошуа

Украинский боксер выразил мнение, что британец проиграл из-за того, что не был готов к бою ментально.

Украинский чемпион мира Александр Усик прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом, по итогам которого мексиканец отобрал у британца пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Усик дал интервью каналу Laugh At First Site на YouTube.

"Это было невероятно. Но так бывает - это бокс. Это очень непростой вид спорта. В реванше Джошуа может выиграть у Руиса за один, два или три раунда", - отметил Усик.

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Украинец также выразил мнение, почему Джошуа потерпел поражение:

"Думаю, проблемой было то, что он не был готов ментально. Сперва он должен был боксировать против Миллера, затем против Руиса. Может быть, причина в этом".

Напомним, Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Реванш между Джошуа и Руисом может пройти в ноябре или декабре в Великобритании.

Как сообщал УНИАН, Усик присутствовал на бое Джошуа - Руис и сделал фото со звездным телеведущим.