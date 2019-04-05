Объявлена дата первого боя Усика в супертяжелом весе

Поединок Александр Усик – Карлос Такам состоится 25 мая в США.

Бой украинца Александра Усика против камерунского боксера Карлоса Такама состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

Об этом в пятницу сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в своем Twitter.

Читайте такжеУсик о наборе веса: 98 килограмм для начала будет предостаточно

В прямом эфире поединок между Усиком и Такамом будет транслировать в США стриминговый сервис DAZN, а в Британии - канал Sky Sports.

Продажа билетов начнется в следующую среду.

Это будет дебют Усика в супертяжелом весе.

В андеркарте боя проведет поединок украинский полулегковес Олег Малиновский. Его соперник еще уточняется.