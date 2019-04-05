Объявлена дата первого боя Усика в супертяжелом весе
21:53, 05 апреля 2019Бокс
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Поединок Александр Усик – Карлос Такам состоится 25 мая в США.
twitter.com/EddieHearn
Бой украинца Александра Усика против камерунского боксера Карлоса Такама состоится 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).
Об этом в пятницу сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в своем Twitter.
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В прямом эфире поединок между Усиком и Такамом будет транслировать в США стриминговый сервис DAZN, а в Британии - канал Sky Sports.
Продажа билетов начнется в следующую среду.
Это будет дебют Усика в супертяжелом весе.
В андеркарте боя проведет поединок украинский полулегковес Олег Малиновский. Его соперник еще уточняется.
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