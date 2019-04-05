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Объявлена дата первого боя Усика в супертяжелом весе

21:53, 05 апреля 2019
Бокс
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twitter.com/EddieHearn

Об этом в пятницу сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в своем Twitter.

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В прямом эфире поединок между Усиком и Такамом будет транслировать в США стриминговый сервис DAZN, а в Британии - канал Sky Sports.

Продажа билетов начнется в следующую среду.

Это будет дебют Усика в супертяжелом весе.

В андеркарте боя проведет поединок украинский полулегковес Олег Малиновский. Его соперник еще уточняется.

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Теги: #бой Усик - Такам