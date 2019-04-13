Ломаченко разгромил Кроллу, защитив пояса чемпиона мира

Бой завершился ранним нокаутом в четвертом раунде.

В Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center завершился поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBA и WBO в легком весе, в котором украинец Василий Ломаченко оень уверенно победил британского соперника Энтони Кроллу.

Бой не продлился и четыре раунда. Украинец имел беспрекословное преимуществом на протяжении первых трех раундов, однажды отправив соперника в нокдаун.

На первой минуте четвертого раунда Василий потряс британца серией из нескольких десятков мощных ударов в голову, и Кролла в беспамятстве упал на настил ринга.

Таким образом, Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе. Это 13-я победа в профессиональной карьере украинского боксера.

По условиям контракта Ломаченко получит 2,2 млн долларов призовых, а Кролла – вдвое меньше, около 1 млн долларов.

Видео нокаута: