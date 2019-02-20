Ломаченко проведет защиту титула чемпиона мира в бою с Кроллой 12 апреля

Поединок пройдет в "Стейплс Центре" в Лос-Анджелесе.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко в следующем поединке встретится с обязательным претендентом по линии WBA британцем Энтони Кроллой.

Как сообщает Boxrec, cторонам удалось договориться о поединке без торгов - промоутер Кроллы Эдди Хирн согласился на условия боя, предложенные промоутером Ломаченко Бобом Арумом.

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Бой состоится 12 апреля в "Стейплс Центре" (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Трансляция вечера бокса будет в прямом эфире на ESPN+.

"Ломаченко выполнит свое обязательство перед WBA, сразившись с Энтони Кроллой в следующем бою", - заявил вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Ранее Кролла уже заявил, что собирается "шокировать мир", победив Ломаченко.

Первоначально Ломаченко 12 апреля должен был провести объединительный бой с ганцем Ричардом Комми, но тот получил травму во время боя с Исой Чаниевым, повредив сустав правого среднего пальца. После обследования оказалось, что срок восстановления Комми затянется до шести недель, а значит, 12 апреля он не сможет встретиться с Ломаченко.