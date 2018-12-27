Атланта без украинца Лэня проиграла Индиане в матче регулярного чемпионата НБА

Игра завершилась со счетом 121:129.

В ночь на пятницу в Нацинальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей регулярного чемпионата, в одном из которых Атланта Хоукс без украинца Алексея Лэня в составе проиграла Индиане Пейсерз.

Матч завершился со счетом 121:129, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающей в игре стала третья четверть, которую Пейсерз выиграли с разницей "+10" очков. А самым результативным игроком матча в составе победителей стал Таддеус Янг, на счету которого 21 очко.

Центровой Атланты Алексей Лэнь пропустил сегодняшний матч своей команды из-за повреждения спины. Участие украинца в проигранном поединке ставилось под сомнение еще вчера. Сможет ли он сыграть в следующем матче, не уточняется.

НБА. Регулярный чемпионат.

26 декабря.

Орландо – Финикс 120:122 OT (32:26, 21:36, 34:28, 31:28, 2:4)

Детройт – Вашингтон 106:95 (27:28, 27:27, 31:17, 21:23)

Майами – Торонто 104:106 (31:23, 27:21, 21:37, 25:25)

Бруклин – Шарлотт 134:132 OT (22:29, 34:22, 23:26, 35:37, 20:18)

Атланта – Индиана 121:129 (31:32, 36:32, 21:31, 33:34)

Чикаго – Миннесота 94:119 (18:29, 19:31, 28:23, 29:36)

Мемфис – Кливленд 95:87 (21:9, 24:23, 20:21, 30:34)

Сан-Антонио – Денвер 111:103 (34:26, 21:27, 22:22, 34:28)

Даллас – Новый Орлеан 122:119 (33:30, 34:34, 23:30, 32:25)