От Райкина до Тайсона

Отвратительный расистский инцидент с капитаном «Шахтера» Тайсоном во время матча с «Динамо» в Харькове возымел не менее противные последствия.

Вместо того, чтобы признать вину за недопустимое поведение своих болельщиков, извиниться перед темнокожими игроками и пообещать принять все возможные меры для того, чтобы подобное не повторилось, «Динамо» выступило с очень мутным заявлением.

Уже его первые слова говорят об отсутствии эмпатии и раскаяния: «Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия».

Поведение клубных функционеров «Динамо» выглядит отвратительнее быдлячества болельщиков

И дальше в том же духе – мол, до результатов следствия не нужно делать выводы, если что – так мы сразу, и вообще Федерация виновата, что борется с футбольными хулиганами только штрафами.

Более того, на клубном сайте «Динамо» выходит материал с потугами на юмор о том, что форму «Шахтера» нужно дополнить кармашком для носового платка – вытирать слезы. С намеком на плач Тайсона, которого успокаивали игроки «Динамо» Виктор Цыганков и Николай Шапаренко (респект им), а также – на слезы другого темнокожего игрока «Шахтера» Дентиньо.

А в соцсетях динамовские поклонники смещали акцент на то, что это Тайсон спровоцировал болельщиков, показав им фак и выбив мяч на трибуну. Ну да, конечно, просто во время матча Тайсон по причине вздорного настроения, ни с того ни с сего, решил показать фанатам фак. Кстати, за десять минут до инцидента по стадиону объявляли о недопустимости расистских проявлений…

В этой ситуации поведение клубных функционеров «Динамо» выглядит отвратительнее быдлячества болельщиков.

И вспомнился мне известный исторический эпизод.

Как-то Аркадий Райкин был на гастролях в Киеве со своим театром миниатюр. У него в репертуаре был монолог со словами: «Спросите у меня: кто я?» Когда на первом представлении он сказал эти слова, кто-то из зала выкрикнул: «Жид!».

Райкин остановил выступление и попросил выкрикнувшего встать и уйти из зала. Ничего не произошло. Тогда Райкин обратился к зрителям, сидевшим рядом с крикнувшим, с просьбой идентифицировать антисемита. Ничего не произошло. Райкин обратил внимание на то, что в случае отказа в идентификации соседние зрители становятся соучастниками выкрика. Ничего не произошло.

Тогда Райкин прервал выступление и полностью отменил гастроли. На следующий день в ЦК Компартии ему сказали Райкину: «Почему из-за одного человека вы прерываете гастроли?». Райкин ответил: «Там был не один антисемит, их был весь зал».

И почему такое вспомнилось?

Игорь Левенштейн