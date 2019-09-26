Клуб Ярмоленко опозорился в Кубке английской лиги (видео)

"Вест Хэм" без украинца разгромно проиграл команде из третьего английского дивизиона.

"Вест Хэм Юнайтед", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, с позором вылетел из Кубка английской лиги.

Читайте такжеПолчаса темноты: в Англии во время матча Кубка лиги на стадионе погас свет (фото)

В 1/16 финала "Вест Хэм" с разгромным счетом проиграл представителю третьего по силе английского дивизиона "Оксфорд Юнайтед" - 0:4. Все свои голы победители провели во втором тайме.

Стоит отметить, что "Вест Хэм" проводил матч в экспериментальном составе. Ряд лидеров команды получили возможность отдохнуть, в том числе - Андрей Ярмоленко, который не попал в заявку на игру.

"Оксфорд Юнайтед" - "Вест Хэм" - 4:0

Голы: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптисте, 90+2

УНИАН ранее также сообщал о том, что из Кубка лиги вылетел "Тоттенхэм", который проиграл клубу из четвертого дивизиона.