В Виннице стартовал футбольный чемпионат Всеукраинской лиги участников АТО

В течение следующих семи месяцев 88 команд и около 3 тысяч участников боевых действий будут соревноваться за переходящий трофей.

На базе спортивного комплекса «Нива» в Виннице состоялась церемония открытия юбилейного 5-го сезона регулярного Чемпионата Украины по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, в течение следующих семи месяцев 88 команд и около 3 тысяч участников боевых действий будут соревноваться за переходящий трофей.

Соревнования будут проходить в два круга в шести дивизионах: «Запад», «Восток», «Север», «Юг», «Центр» и «Киев». Финальные соревнования на Кубок Героев АТО состоятся с 5 по 14 октября на спортивной базе ФК «Динамо» (Киев) и стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.