Днепропетровская ОГА закончила строительство спорткомплекса в Слобожанском

Внутри спорткомплекса расположены большой зал для минифутбола, баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса, а также тренажерный зал.

«Завершили строительство большого спортивного комплекса в пгт Слобожанское (расположено рядом с городом Днепр – Ред.). Построен «с нуля» примерно за один год», - сообщил в своем Facebook глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Он рассказал, что внутри спорткомплекса расположены большой зал для минифутбола, баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса, а также тренажерный зал.

В новом здании есть конференц-зал, номера для проживания спортсменов, приезжающих на соревнования, зал боевых видов спорта, зал для фитнеса, сауна, бильярдный зал и кафетерий.

Резниченко также сообщил, что рядом со спорткомплексом строится бассейн на 25 метров. Всего Днепропетровская ОГА строит 20 подобных комплексов по всей области.

Напомним, что ранее усилиями Днепропетровской ОГА в Слобожанском был построен детский садик на 220 мест, который в сентябре 2016 года открывал президент Украины Петр Порошенко. Этот садик стал первым в Украине, который местные власти возвели «с нуля» за все годы Независимости.

Кроме того, тут построили новый жилой 9- этажный дом для жителей Слобожанской ОТГ, стоящих в очереди на получение жилья.

«Областная администрация вкладывает деньги в развитие инфраструктуры области и территориальных громад. Наш бюджет развития достиг рекордным 3,5 млрд гривен. И все это стало возможным благодаря децентрализации власти, которую три года назад инициировал президент Петр Порошенко. Главное для нас – реализовать поставленные им задачи и показать людям, что перемены к лучшему возможны и реальны», - сказал Резниченко.