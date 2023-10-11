Депутаты заявляют, что Украина поддерживает Азербайджан в его борьбе с сепаратизмом.

По информации телеграм-канала AzFront, депутаты Верховной Рады выступили с беспрецедентной поддержкой Азербайджана. В комьюнити был опубликован полный текст обращения, который подписали депутаты правящей партии.

В тексте заявления сказано, что Украина поддерживает Азербайджан и его народ.

"Послекапитуляции сепаратистов в азербайджанском Карабахе, против Азербайджана была развернута медиакампания с целью его дискредитации! Радикальные элементы армянской диаспоры и некоторые международные СМИ наращивают пропаганду ненависти и призывают ввести санкции против Азербайджана. Считаем это недопустимым! Азербайджан действовал на своей, международно признанной территории. На территории Карабаха после капитуляции вооруженных формирований находят массу оружия и тяжелой военной техники, незаконно ввезенных сепаратистами. Перемещение армянского населения Карабаха на территорию Арменииносит ненасильственный характер – это уже подтвердиламиссия ООН, прибывшая в Карабах 1 октября и представитель Госдепартамента США Миллер", - сказано в обращении парламентариев.

Видео дня

Депутаты заявляют, что Украина поддерживает Азербайджан в его борьбе с сепаратизмом.

"Ключевые деятели сепаратистских формирований в Карабахевключены в базу "Миротворец", как пособники агрессии против Украины. Точно такой же сепаратизм пришел в украинский Крым и украинский Донбасс под покровительством России. Сейчас Азербайджан победил и восстановил контроль над своими историческими территориями – Украина тоже обязательно победит! Украина на стороне Азербайджана, потому что Азербайджан – на стороне Украины. Мы выступаем с категорическим осуждением введения любых санкций против Азербайджана", - заявили депутаты.

С самого начала российско-украинской войны граждане Азербайджана при посредничестве Telegram-канала AZfront регулярно передают украинцам генераторы, продукты питания, одежду и корма для животных, спасенных после подрыва Каховской дамбы. Официальный Баку выделяет помощь на закупку энергетического оборудования для Украины, безвозмездно передает топливо и медикаменты, принимает участие в восстановлении Бучи и Ирпеня, помогает с реабилитацией украинских детей.

После опубликования коллективногообращения украинских парламентариев с выражением беспрецедентной поддержки несколько депутатов от правящей партии разместили различные посты по этому поводу на персональных Facebook-страницах.

"19-20 сентября Азербайджан заставил армянских сепаратистов в Карабахе капитулировать. После этого в Армению уехали более 100000 этнических армян. Ушли полностью добровольно, так как Азербайджан запустил портал по интеграции армян Карабаха, а чиновники призвали местных жителей вернуться по домам и продолжать жить с азербайджанскими паспортами… Азербайджан все сделал правильно и заслуживает международной поддержки!", - пишет Владимир Ватрас. В свою очередь нардеп Игорь Кривошеев заявил: "…Учитывая ту помощь, которую Азербайджан постоянно оказывает Украине, у Украины на одного опытного друга больше. Украина поддерживает Азербайджан!". Александр Юрченко в свою очередь добавил, что "Баку сделал все исключительно хорошо со своей контртеррористической операцией… Украина с Азербайджаном!".

Тем временем Председатель Европейского совета Шарль Мишельанонсировал проведение в Брюсселе в конце октября встречи лидеров Азербайджана и Армении с целью продолжения переговоров об урегулировании многолетнего конфликта на Южном Кавказе. Премьер Армении Пашинян сообщил, что он и президент Алиев приняли это приглашение.

Как следствие, радикальные элементы в армянской диаспоре стали вновь распространять в западных СМИ нападки на Пашиняна и всевозможные обвинения в адрес официального Баку в связи сполным восстановлением азербайджанского суверенитета в Карабахе 19-20 сентября. Их цель – сорвать предстоящие переговоры и спровоцировать продолжение конфликта. На этом фоне группа депутатов Верховной Рады Украины из 20 представителей правящей партии, посредством AZfront, решила выступить в поддержку Азербайджана. Следует отметить, что еще никогда украинские парламентарии коллективно не выступали, тем более столь однозначно, на стороне Азербайджана.