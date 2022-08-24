Магомед Гаджиев – одна из ключевых фигур в спонсировании терроризма в Украине и аннексии Крыма.

Российский бизнесмен, экс-депутат Госдумы, приверженец аннексии Крыма и режима владимира путина Магомед Гаджиев продолжает спонсировать террористические псевдообразования "ЛДНР" и войну россии против Украины, при этом пытаясь легализоваться и осесть в Соединенных Штатах Америки.

Об этом стало известно из открытых источников. Ниже приводим ссылки на телеграм-канал "Политджойстик" (Марат Башаров), где Магомед Гаджиев указан как один из спонсоров российского террора в Украине.

1 - 06.06.22: https://t.me/politjoystic/26938

2 - 18.06.22: https://t.me/politjoystic/27141

Мы решили проверить данную информацию через собственные источники в США и обнаружили немало интересных сведений. Далее в материале будет приведена часть информации - реальные факты, подтверждающие участие Магомеда Гаджиева в спонсировании терроризма в Украине, и, что самое невероятное, его активную деятельность в США в качестве инвестора и чуть ли не образцового гражданина. Но обо всем – по порядку.

Кто он?

Магомед Гаджиев - родился 7 апреля 1965 года в Махачкале Дагестанской АССР, СССР. Авторитетный дагестанский бизнесмен, депутат 4х созывов госдумы рф (до 2021 года включительно), член партии "единая россия", близкий друг миллиардера и друга путина Сулеймана Керимова.

Гаджиева называют влиятельным человеком в Дагестане, что подтверждается рядом назначений на статусные посты его земляков из так называемого "чародинского клана" - выходцев из высокогорного Чародинского района, и поддержкой депутата бывшим президентом республики Рамазаном Абдулатиповым.

В определенных кругах Гаджиева называют "Фикса" или "Мага Фикса" - за пристрастие к золотым зубам и характерному поведению. В СМИ появляется редко, предпочитая избегать внимания прессы.

Роль Гаджиева в войне россии против Украины

Магомед Гаджиев – одна из ключевых фигур в спонсировании терроризма в Украине и аннексии Крыма. Об этом говорит не только законодательная деятельность Гаджиева, но и помощь, оказываемая боевикам на Донбассе.

С 2004 по 2019 год он выступил соавтором более трехсот инициатив и поправок к проектам федеральных законов, в том числе касающихся аннексии Крыма и незаконной интеграции украинского полуострова в состав рф. Кроме этого, принимал активное инициативное участие в продвижении 9 законов, направленных на интеграцию Крыма в состав рф, включая законы, переводящие под контроль рф недра Крымского полуострова и бассейнов Черного и Азовского морей, а также культурные материальные ценности крымских музеев и хранилищ.

Гаджиев, как член фракции и партии "единая россия", голосовал "за" по большинству резонансных законопроектов, включая "Пакет Яровой", т.н. "Закон Димы Яковлева" (запрещающий гражданам США усыновление детей из россии).

Здесь вы можете проследить голосование Гаджиева в госдуме рф по всем вопросам.

Теперь о непосредственной поддержке российского террора в Украине. В марте 2022 года Магомед Гаджиев упоминался как один из инициаторов сбора грузов для Донбасса. В июне 2022 года на Донбасс была отправлена автоколонна с грузами, собранными на личные средства Магомеда Гаджиева. Данная информация есть в открытом доступе в МК-Дагестан

Грузовые машины под фашистскими логотипами #Zанаших #сVоихнебросаем отправились в Донецкую и Луганскую области. Ранее Гаджиев за свой счет организовывал отправку военной техники для своих земляков – добровольцев, участвующих в войне против Украины.

Почти через две недели Магомед Гаджиев снова отправил террористам автоколонну с помощью. В российских телеграм-каналах его назвали "примером патриотической национальной элиты, о которой говорил президент на Питерском форуме". https://t.me/politjoystic/27141

В июне этого же года лидер террористической группировки так называемой "ДНР" денис пушилин выразил благодарность Магомеду Гаджиеву за "всеобъемлющую поддержку и личное участие в судьбе Донбасса".

Попытки легализоваться в США

Все приведенные выше факты прямо указывают на то, что Магомед Гаджиев является не просто пособником, а одним из основных фигурантов финансирования войны в Украине. Тем более странной выглядит ситуация, при которой российский олигарх спокойно проживает на территории США, куда он и его семья уехали сразу после начала войны, и, по нашей информации, возвращаться в Россию не намерены. Согласно информации из наших источников, у семьи Гаджиева есть недвижимость в Штатах, предположительно на юге страны. У членов его семьи (жена и сын) – иностранное гражданство, которое они официально заявили американским властям. Также нам достоверно известно о криминальном происхождении средств, которые были использованы для покупки недвижимости в США и его инвестиций в технологичный сектор Америки. При этом сам Гаджиев как депутат никогда не декларировал более 100.000$ доходов в год, при этом активно инвестируя в США – и не только в недвижимость.

По информации российских пропагандистов, Гаджиев "не поддерживает войну россии против Украины" и хочет продолжать строить бизнес в США. Но факты говорят сами за себя. В данный момент, по данным наших источников в США, экс-депутат госдумы рф пытается получить в Соединенных Штатах политическое убежище, всячески стараясь быть полезным местным властям, в том числе, обещая раскрыть разного рода секреты российских политиков.

Магомед Гаджиев – типичный российский "русскомировец", который на Западе говорит одно, чтобы не попасть под санкции, при этом "в черную" продолжает финансировать убийство украинцев в самой кровавой войне 21 века. Получится ли у него одурачить американцев так, как он дурачил все эти годы своих соотечественников, притворяясь образцовым единоросом? Мы будем с интересом наблюдать за этой темной историей.