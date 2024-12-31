Президент считает, что это сделает армию более современной.

Отныне украинские солдаты и сержанты, которые имеют боевой опыт, смогут получить офицерское звание по упрощенной процедуре.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, принятое решение поможет украинской армии стать более современной и реализовать опыт обороны:

"Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии".

Изменения в украинской армии

Ранее в Министерстве обороны сообщали об упрощении процедуры получения офицерского звания для мобилизованных медиков.

Видео дня

В прошлом году парламент разрешил присваивать офицерские звания украинским военнослужащим, которые не успели получить высшее образование, однако уже имеют боевой опыт.

Также ранее стало известно, что отныне некоторые сотрудники украинской разведки, Службы безопасности, пограничной службы и Нацгвардии должны будут знать английский язык.

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