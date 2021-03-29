Женщине было 83 года.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил о смерти матери – врача, доктора медицинских наук и профессора Зореславы Шкиряк-Нижник.

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Женщина умерла от осложнений COVID-19, ей было 83 года.

«Наш самый родной, самый дорогой в мире человек только что покинул нас и ушел в лучший мир. Так решил Господь, и мы принимаем его волю. Сейчас больше слов нет, в сердце боль, печаль и пустота. Спасибо всем вам за ваши молитвы и поддержку. Она это каждый день чувствовала», - написал Зорян Шкиряк.

Зореслава Шкиряк-Нижник: что известно

Профессор Зореслава Шкиряк-Нижник сделала большой вклад в развитие медицинской науки в Украине.

Среди его должностей и научных степеней – доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением медицинских и психосоциальных проблем здоровья семьи ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины», заместитель председателя Комитета по биоэтике при президиуме АМН Украины, член руководящего комитета по биоэтике Совета Европы, член Европейского комитета по предотвращению пыток и негуманного обращения и наказания.

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Автор: Катерина Шварц