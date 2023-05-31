26 мая состоялась премьера клипа на песню "Ангел" певицы ZLATA OGNEVICH. Участие в подготовке и съемках клипа также приняла команда благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда". В рамках премьеры клипа объявлено, что ZLATA OGNEVICH стала амбассадором благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда". И уже начат первый совместный сбор средств - на приобретение аппарата МРТ для одной из прифронтовых больниц в Донецкой области.

Такой масштабный проект - не первый для Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда". Фонд внедряет проект "Телемедицина на передовой", регулярно доставляет в прифронтовые регионы УЗИ, рентген-аппараты, подогреватели крови и холодильные камеры, обеспечивает 50 мониторов для 50 больниц, передает медучреждениям авто скорой помощи, генераторы, станции Starlink и другое оборудование. Также, при содействии фонда, уже приобретены два аппарата КТ для прифронтовых больниц и МРТ-аппарат, средства на который были собраны во время благотворительного аукциона "Несокрушимые сердца". Проведение этого аукциона поддержали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов, которые лично подписали лоты - почтовые марки, флаг и карту Украины. Всего лишь за последний год помощь от фонда "Надежда" получили сотни больниц по всей стране.

"С фондом "Надежда" мы познакомились относительно недавно, однако довольно быстро поняли, что мы - на одной волне. Мне особенно близко направление их работы по помощи врачам и больницам, которые находятся вплотную к линии фронта и спасают жизни нашим раненым воинам, поскольку мой папа является одним из тех медиков, которые круглосуточно работают, держа медицинский фронт. Он военный медик и о том, в каких сверхсложных условиях сегодня работает он и его коллеги из прифронтовых больниц, я знаю не понаслышке. Я очень надеюсь, что наша совместная инициатива с Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда" будет мотивировать все больше и больше людей приобщаться к благотворительным инициативам и помогать медикам спасать жизни. И я призываю всех присоединиться к нашему сбору на аппарат МРТ, чтобы вместе, объединив наши усилия, мы смогли спасти как можно больше жизней наших защитников и наших гражданских", - отметила ZLATA OGNEVICH.

Именно тема волонтерства и важность поддержки благотворительных организаций, которые направляют все свои усилия на приближение победы, помощь медицинским учреждениям и спасение жизней наших воинов, является отдельной сюжетной линией видеоработы на песню "Ангел". Также в клипе показана жизнь украинских женщин, чьи мужчины защищают Украину на фронте - переживания, стресс, чувства на расстоянии и ожидание известия от близкого человека.

"Мы рады, что Злата стала частью нашей команды - амбассадором нашего фонда. И верим, что вместе мы сможем реализовать наш амбициозный проект - приобретение еще одного аппарата МРТ для одной из больниц Донетчины, которая первой принимает и оказывает помощь нашим раненым защитникам. Верим, что совсем скоро он будет приобретен и доставлен в больницу. Этот аппарат МРТ станет вторым для всей Донецкой области. Первый аппарат мы уже приобрели и доставили в одну из больниц Донетчины и уже вскоре он примет своих первых пациентов", - подчеркнул Владислав Ландар, представитель Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда".

Со своей стороны, представитель Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда" Илья Дубиль подчеркивает, что активное участие известных украинцев в благотворительных и волонтерских проектах помогает быстрее закрывать объявленные сборы, и, соответственно, быстрее оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Присоединиться к сбору может каждый украинец, перечислить средства можно здесь - https://nadia-fund.com/last-materials#rec525822472. Каждая гривня - это ваш вклад в спасение жизни!

"Мы собираем средства на аппарат МРТ, привлекаем меценатов и спонсоров, призываем приобщаться всех неравнодушных людей и верим, что эта благотворительная миссия будет выполнена. Наша команда уже готовит следующую поездку на Донбасс, и мы уверены, что знакомство прифронтовых медиков со Златой Огневич вдохновит их и придаст сил в очень тяжелой и ответственной работе, которой они занимаются без выходных и отдыха, спасая жизни военных и гражданских, пострадавших от войны. А главное - мы объединим наши усилия, чтобы спасти как можно больше жизней. Потому что тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир", - резюмировал Максим Стригун, представитель Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда".