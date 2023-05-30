Украинский Красный Крест при поддержке Фонда Кока-Кола закупили 5000 спальных комплектов для приютов в разных уголках страны, где проживают внутренне перемещенные лица.

Жители приюта в Великой Дымерке Киевской области, чьи дома были разрушены во время полномасштабного вторжения, получили помощь от общества Красного Креста Украины и компании Кока-Кола.

Великодымерская ОТГ находилась в оккупации около месяца. В результате масштабных боев были разрушены почти 350 домов. Только в Великой Дымерке без крыши над головой осталось не менее 160 семей.

"Для многих из этих людей нет другой возможности найти жилье, кроме этого общежития, которое предоставляет община. 80 человек продолжают жить здесь и сегодня. Поэтому помощь благотворителей очень важна и для этих людей, и для общества. Потеряв дома, люди потеряли все свое имущество. Поэтому обустройство комфортных спальных мест в общежитии решается с помощью благотворителей, волонтеров", - добавляют в компании.

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Общежитие в Великой Дымерке - одно из 17 мест, которые приняли внутренне перемещенных лиц, для которых Кока-Кола в сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины закупила 5000 спальных комплектов, каждый из которых состоит из одеяла, подушки, постельного белья и полотенца.

Спальные комплекты останутся в собственности жителей общежития.

Также Кока-Кола передала общежитию в Великой Дымерке мощный генератор, что позволит обеспечивать жителей электроэнергией даже во время отключений или перебоев с электроэнергией.

"Зимой Кока-Кола привезла в Украину 70 тысяч продуктовых наборов для жителей пострадавших общин и внутренне перемещенных лиц, а сейчас Фонд Кока-Кола усиливает заведения, которые принимают внутренне перемещенных лиц - модульные городки, общежития, больницы, интернаты, амбулатории и другие, снабжая их одеялами, подушками, постельным бельем и генераторами. Также электрогенераторы поедут в общины в разных уголках Украины. Это сделает сообщества менее уязвимыми и более защищенными, более устойчивыми к вызовам", - говорит директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Андрей Бублик.

Как сообщал УНИАН, Кока-Кола совместно с Обществом Красного Креста Украины передают 54 генератора и 5000 спальных комплектов украинцам, наиболее пострадавшим от войны.