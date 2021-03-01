Житель Львова распространяет публичные призывы к совершению деяний, которые имеют признаки жестокого обращения с животными.

Полиция открыла уголовное производство за призывы к жестокому обращению с животными в соцсетях.

Читайте такжеВ Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощьОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовщины.

Полицейские обнаружили пост о том, что житель Львова распространяет публичные призывы к совершению деяний, которые имеют признаки жестокого обращения с животными.

По данному факту в полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН