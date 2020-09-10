В партии требуют от правительства выделения средств на обеспечение санитарных нужд школ, а от Верховной Рады принятия законопроект 3036а.

Правительство обязано выделить средства на обеспечение потребностей школ в санитарных средствах и средствах дезинфекции в условиях эпидемии коронавируса, а Верховная Рада – принять законопроект 3036а, который гарантирует обязательное медицинское страхование для всех педагогов. Задача государства – защитить людей, которые обеспечивают учебный процесс. Если этого не будет сделано, Женское движение «За майбутнє» проведет ряд акций протеста во всех регионах Украины, чтобы напомнить власти о выполнении своих функций.

Об этом заявила председатель женского движения «За майбутнє» Ирина Суслова.

«С сегодняшнего дня из-за коронавируса 145 классов в школах Украины отправили на самоизоляцию и дети будут учиться дома. Напомню, что Министерство здравоохранения накануне учебного года разработало санитарные правила и предусмотрело ряд средств (маски, дезинфицирующие средства и антисептики), которые нужны каждой школе. Но кто должен все это обеспечить, неизвестно. Правительство должно выделить на это средства, а не перекладывать всю ответственность, в том числе финансовую, на директоров школ и родителей», – убеждена Ирина Суслова.

Она заявила, что Женское движение «За майбутнє» требует от исполнительной и законодательной власти выполнения своих функций.

"От правительства - выделения средств на обеспечение санитарных потребностей школ. От Верховной Рады – принять законопроект 3036а, который предусматривает обязательное медицинское страхование всех педагогов, начиная от учреждений дошкольного образования, школ, ПТУ, колледжей и заканчивая высшими учебными заведениями. Наша задача – защитить всех людей, которые обеспечивают учебный процесс», – отметила Ирина Суслова.

Она пообещала, что женское движение «За майбутнє» будет настаивать на выполнении своих требований.

«Иначе мы вынуждены будем выйти на забастовки и митинги протеста под каждой облгосадминистрацией, чтобы власть, наконец, услышала всех педагогов и всех родителей, которые сегодня вынуждены нести дополнительные финансовые расходы», – заявила Ирина Суслова.

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Автор: УНИАН