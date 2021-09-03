Однако пресс-служба учебного заведения отметила, что не все помещения в общежитиях для студентов так плохо выглядят.

В Национальном авиационном университете странно отреагировали на скандал, который развернулся вокруг жутких фото с условиями общежитий учебного заведения. В августе студенты пожаловались на ужасный ремонт, а теперь пресс-служба заявила, что ситуация не настолько плоха, однако администрации "жалко и больно" видеть ужасные условия в некоторых помещениях.

Свой ответ на заявления СМИ относительно условий проживания студентов в общежитиях Национального авиационного университета пресс-служба заведения опубликовала на сайте.

Прежде всего администрация НАУ отметила, что фото с условиями в помещениях общежития №11, которые две недели назад распространили СМИ, якобы не соответствовали действительности. Пресс-служба добавила, что в студенческих чатах сейчас появились новые снимки, на которых можно увидеть совсем другие условия для проживания. Однако недавно в прессе появлялась еще одна партия страшных фото с ужасными общежитиями заведения.

Но в НАУ не отрицают того, что в некоторых общежитиях университета все же не самые лучшие условия.

"За последние 5 лет, ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению, как помещений общего пользования, так и студенческих комнат, тоже не осуществлялось. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам", - говорится в заявлении пресс-службы.

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"Да, жалко и больно видеть до какого печального состояния прежней администрацией ЗВО были доведены не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы", - добавили в НАУ.

Настоящее руководство учебного заведения, как говорится в заявлении, занимается ликвидацией задолженностей за коммунальные услуги и работает над улучшением условий в общежитиях.

"В общежитиях Студгородка НАУ в дежурном режиме сейчас постоянно проводятся ремонтные работы по устранению аварийно-бытовых ситуаций, замена поврежденного сантехнического оборудования, столярные работы, ремонт электросети и реставрация мебели", - утверждает пресс-служба.

В НАУ обещают и в дальнейшем улучшать условия в общежитиях, и уже отчитываются о собственном плане по устранению недостатков. Однако пока так и остается непонятным, почему пресс-служба пытается опровергнуть предварительную информацию о пугающий ремонт, хотя и обещает все исправить.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в НАУ довольно жестко реагировали на новости об условиях в общежитиях. Администрация предлагала всем недовольным студентам селиться в других местах и отказывала в предварительном показе комнат.

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Автор: Полина Кузенко