Осмотреть комнаты перед заселением администрация общежития не разрешает.

В сети показали, в каких условиях проживают студенты 11-го общежития Национального авиационного университета.

Кадры из комнат и санузлов опубликовал столичный Телеграм-канал "Киев без цензуры".

"Традиционное для конца августа явление - жалобы на условия в общагах. На этот раз под прицел попало общежитие НАУ. Обстановка там, говорят, хуже, чем в тюрьме, да еще и платить приходится", - говорится в публикации.

В комментарии ТСН.ua администрация общежития подтвердила отсутствие ремонта в течение долгих лет. По возможности студентам советуют селиться не в общежитии.

"В нашем общежитии капитального ремонта не было с 1986 года. Сантехника наша просто в ужасном состоянии. И если в комнатах еще более-менее, поскольку сами родители там делают ремонты, то к сантехнике никто не полезет. Не будут же родители трубы менять. Когда тот капитальный ремонт будет - неизвестно, нам ничего не говорят ", - рассказали в администрации.

Стоимость проживания в общежитии - 520 гривень в месяц, студенты платят сразу за пять - 2600 гривень.

"Если вас устраивает - приезжайте, заселяйтесь в порядке живой очереди. Но предварительный осмотр делать нельзя. Это общежитие, а не музей, никто вас водить-показывать не будет. У нас просто нет на это времени. Если вас пугают такие условия и у вас есть такая возможность, то селите ребенка к родственникам или на квартиру ", - резко ответили в общежитии.

Как сообщал УНИАН, в общежития львовских вузов рекомендуют заселять только вакцинированных от СOVID-19 студентов.

Автор: Иван Бойко