Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новоназначенного министра обороны Рустема Умерова в состав Совета национальной безопасности и Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующие указы №571/2023 и №572/2023 от 8 сентября опубликованы на сайте Офиса президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Умерова Рустема Энверовича – министра обороны Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Олоксия Резникова. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в одном из указов.

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В другом указе относительно Ставки подобная информация.

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича - министра обороны Украины; вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего Резникова", - говорится в документе.

Назначение Умерова министром обороны

5 сентября Верховная Рада Украины поддержала решение об отставке Алексея Резникова, который занимал должность министра обороны с 4 ноября 2021 года.

6 сентября парламентарии поддержали кандидатуру, которая была предложена Зеленским, на эту должность, - Умерова. До этого он работал на должности председателя Фонда государственного имущества.

7 сентября Зеленский представил Умерова и задачи, которые стоят перед ним сейчас, коллективу Министерства обороны. Глава государства отметил, что нужна новая субъектность Министерства обороны, ведь оно отвечает за координацию всего сектора обороны.

Президент убежден, что новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров может перезагрузить работу оборонного ведомства.

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