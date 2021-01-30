Степанов заметил, что Зеленский уехал на отдых до начала локдауна.

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался, был ли нарушением карантина отдых президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте.

Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

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Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января.

"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – отметил Степанов.

При этом министр напомнил, что его ведомство не занимается контролем за соблюдением норм карантина. Это отслеживают специалисты Госпродпотребслужбы, полиция и местные власти.

Отдых Зеленского на Прикарпатье

2 января в социальных сетях украинцы начали массово выкладывать совместные селфи с президентом, которого заметили на популярном горнолыжном курорте.

Зеленский с семьей поехали накануне Нового года в президентскую резиденцию на Прикарпатье. По информации СМИ, его сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.

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Автор: УНИАН