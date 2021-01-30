Министр здравоохранения Максим Степанов высказался, был ли нарушением карантина отдых президента Владимира Зеленского на горнолыжном курорте.
Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.
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Глава Минздрава отметил, что Зеленский поехал на Прикарпатье до введения январского локдауна 8 января.
"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", – отметил Степанов.
При этом министр напомнил, что его ведомство не занимается контролем за соблюдением норм карантина. Это отслеживают специалисты Госпродпотребслужбы, полиция и местные власти.
Отдых Зеленского на Прикарпатье
- 2 января в социальных сетях украинцы начали массово выкладывать совместные селфи с президентом, которого заметили на популярном горнолыжном курорте.
- Зеленский с семьей поехали накануне Нового года в президентскую резиденцию на Прикарпатье. По информации СМИ, его сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.
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