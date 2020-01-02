Зеленского заметили на популярном украинском курорте (фото)

Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в резиденцию "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на новогоднем отдыхе в президентской резиденции "Синегора" в селе Гута (Ивано-Франковская область), посетил горнолыжный курорт Буковель.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в соцсети Instagram.

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Фотографии с президентом опубликовали лыжники, которые случайно оказались на одной трассе с президентом.

"Посмотрите !!! Это сегодня в Буковеле", - подписано одно из фото с Владимиром Зеленским.

"Если год начался со встречи с Президентом - он обречен быть успешным", - написала другая пользовательница под фото с Зеленским.

Как известно, президент Владимир Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в резиденцию "Синегора" в Ивано-Франковской области. По информации СМИ, его сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.